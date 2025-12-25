Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu bir vatandaşımız, çevremizin her geçen gün insan eliyle yok edildiğini ifade ederek Kıbrıslıyız diyerek övündüğümüzü ancak çevresini kirletenlerin Kıbrıslılıkla alakası olmayacağını dile getirdi.

Çevre duyarlısı vatandaşımızın paylaşımını fotoğrafla sizinle paylaşıyoruz:

“NE KADAR KIBRISLIYIZ? Fotoğrafları bugün Gonedra-Çatoz yolunun solundaki cep parkta çektim. Telefonu kullanmak için durduydum. Keşke durmasaydım. Ne pislik ararsanız var; araba lastiğinden beton artığına, her türlü plastikten çiş dolu pet şişelere kadar… Yok yok… Mini vahşi çöplük. Yedi göbek Kıbrıslıyız, öz be öz Kıbrıslıyız, N’apan Gardaşcığım, magarina bulli, ayrelli, gancelli, Pirili… Durum böyle değil işte. Fotoğraflar söylüyor ne kadar Kıbrıslı olduğumuzu. Bu dünyanın en güzel adasını, ne kadar hak ettiğimizi. ÇEVREMİZ NE KADAR TEMİZSE, ANCAK O KADAR KIBRISLIYIZ.

Not: Yazdıklarım herkesi kapsamaz. Ayrıca, Kıbrıslı olunur. Seversen, bunun gereklerini yerine getirirsen, aidiyet hissedersen, tabii ki Kıbrıslısın…”