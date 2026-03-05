Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız ülkemizin dört bir yanında çevre kirliliğinin hız kesmeksizin devam ettiğini dile getirerek bu konuda yetkilileri harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek kendilerine iletilen bir şikayeti bizlerle paylaştılar.

Çevre dostu vatandaşlarımız, kendilerine ulaşan Karpaz bölgesi köylerinden Yeşilköy sakini kişilerin dün saat 10.00 sıralarında Yeşilköy–Erenköy yolu üzerinde bulunan dere civarında şüpheli bir hareketlilik gözlemlediklerini ve uzaktan gelen traktör sesleri üzerine bölgede bir çalışma yapıldığını fark ettiklerini kendileriyle paylaşıldığını belirttiler.

Yeşilköy sakini vatandaşların yaklaşık yarım saat sonra aynı noktadan geçtiklerinde dere yatağına pislik ve atık döküldüğünü gördüklerini anlatarak, o sırada bir traktörün, arkasına takılı römork ile Yeşilköy istikametine doğru bölgeden ayrıldığını gözlemlediklerini paylaştılar.

Bu çevre kirliliğine artık dur demek gerektiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız “Bu dere yatağına dökülen atıklar nedeniyle gün gelecek köyü sular basacak farkında değiller. Ancak iş işten geçmiş olacak” diyerek sözlerini tamamladılar.