Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Karayolları Dairesi’nin iş yapması gerekirken, yapılmayacak işlerle uğraştığını iddia ederek, bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini aktardılar.

Vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi ülkenin birçok yerinde kavşakları ve yolları otlar bürüdüğünü ve bunlarla ilgilenen olmadığını savunarak “Refüjlerin içlerindeki otlar bazı yerlerde yolları tuttu. Bazı yerlerde ise neredeyse insan boyuna ulaştı. Buralarda ot temizliği yapılması gerek ancak ilgilenen yok” diye konuştular.

Bu arada halkı için her zaman halkına hizmet için önceliğini olanlara da müdahale edildiğini ifade eden vatandaşlarımız, ülkeye hizmet etmek isteyen kurum veya kuruluşların önünün bürokratik işlerle kapamamak gerektiğini söylediler.