Güney Kıbrıs’taki aşırı sağ ELAM partisi, bazı okulları ziyaret etti.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Eğitim Bakanlığının Vergina lisesindeki bir grup “neonazi öğrenciyle” ilgili olarak tedbir alacağını savunsa da aslında bakanlığın okullarda bu tarz olayların görülmesinde "büyük sorumluluğa sahip olduğu" ifade edildi.

Haberinde ELAM’dan “Neonazi” olarak söz eden ve ELAM mensuplarının bugünlerde Eğitim Bakanlığının da müsamahasıyla Larnaka’daki bazı okullara ziyaretler yaptığını ve bu hususta sosyal medyada paylaşımlarda da bulunulduğunu yazan gazete, ELAM yetkililerinin “Meneu” ilkokuluna giderek üzerinde ELAM’ın logosunun bulunduğu yiyecek paketleri dağıttığını belirtti.

Gazete, ELAM Milletvekili Sotiris İoannu’nun “Kitiu ortaokulunu” ziyaret ettiğini kaydetti.

Öte yandan, gazete Eğitim Bakanlığının AKEL’in Agios Spiridonas isimli özel okula yapmak istediği ziyaretle ilgili talebine verdiği yazılı yanıtta ziyaretin yasak olduğunu belirtti. Yasakla ilgili gerekçenin de yer aldığı haberde, Eğitim ve Kültür Bakanlığının politikasına göre okullara ziyaretlerin, siyasi parti temsilcileri tarafından değil yalnızca Rum Meclisi Eğitim ve Kültür Komitesi tarafından yapılacağı durumlarda izin verildiği kaydedildi.