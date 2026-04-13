Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız cumartesi günü Lefkoşa’daki Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Yeniicami Ağdelen SK – Karşıyaka ASK karşılaşması öncesinde tribün ve saha çevresindeki çöp görüntülerini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Cuma akşamı oynanan Gençlik Gücü – Cihangir maçı sonrasında özellikle seyirci oturma alanlarında bırakılan atıklar ile çöp kutularının taşmış halde olması, stadyumda hoş olmayan bir manzara oluşturduğunu ifade ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız, spor tesislerinin daha temiz ve düzenli tutulması gerektiğini belirterek hem ziyaretçilerin hem de taraftarların çevre temizliği konusunda daha duyarlı davranması çağrısında bulundular.

Karşılaşma öncesinde ortaya çıkan görüntülerin, ortak kullanım alanlarında temizlik bilincinin önemini bir kez daha gündeme taşırken, ülkemizde çevre temizliğinin gün geçtikçe neden bozulduğunun bir göstergeci olduğunu sözlerine ekleyen vatandaşlarımız herkesi çevre temizliğine karşı duyarlı olması gerektiğini yinelediler.