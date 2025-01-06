Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya, 3. yabancı futbolcu hakkını kullandı. Sezonun ilk devresinde kadrosunda olan Po Omar Jobe’nin devre arası olmadan takımdan ayrılması sonrasında 3. Yabancı hakkı için bir süredir denemeye aldığı Manoumbe Wade’ye dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attırdı.

Son olarak Fas’ın Chabab Atlas takımında forma giyen Senegalli 22 yaşındaki golcü oyuncu Wade, ikinci devrede sarı kırmızılıların başarısı için ter dökecek.

Çetinkaya Kulübü yeni yabancı transferini şöyle duyurdu:

“Hoşgeldin Manoumbe Wade!

Kulübümüz Senegalli hücum oyuncusu Manoumbe Wade ile anlaşmaya varmıştır. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.”