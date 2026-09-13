Stat: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Mehmetcan Erli, Rıdvan Çetinkaya

Alsancak Yeşilova: Mahmut Karabey, Billy Mehmet, Cemal Yaşınses, (Dk.76 Mert Nurel) Adil Uçar (Dk.65 Tamer Cem), Al Ameen Onileramun, Eyyüp Öztep, Arda Ateş (Dk 65 Abdullah), Junior Ajayi Mehmet Fatih Parlak (Dk.76 Burak), Ali Üçtaş, Fidelis Iria

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan Calban, Ali Nazlıoğlu, Orhan Çokbekler (Dk.80 Ayaz), Yao Kouassi, Arda Maydon (Dk.46 Tuğra), Muammer Tip (Dk.83 Nehir), Gime Toure, Arda Bekmezci, Aşkın Kavaklı (Dk.46 Agit Altan), Christopher Fourmy

Goller: Dk.14 Junior Ajayi, Dk 90+2 Fidelis (Alsancak Yeşilova) – Dk.52 Yao Kouassi (Çetinkaya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Süper Lig’de ilk hafta maçında Alsancak Yeşilova, Çetinkaya’yı konuk etti.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova – Çetinkaya maçını Kerem Eran yönetti. Alsancak Yeşilova 14. dakikada yeni transferi Junior Ajayi ile golü buldu. 1 – 0 İlk devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Çetinkaya 52. dakikada Yao Kouassi ile skoru eşitledi. 1 – 1 Mücadelenin bu skorla bitmesi beklenirken 90+2. dakikada Fidelis’in kaydettiği gol maçta 2 – 1’lik galibiyeti Yeşilova’ya getirdi. Sezona üç puanla başlayan Alsancak Yeşilova, gelecek hafta Cuma günü Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Çetinkaya ise Cumartesi günü Aslanköy’ü konuk edecek.