Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır.
Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'den zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe’ye kiralama ücreti vermeyecek. Tecrübeli futbolcunun maaşını, Fenerbahçe ile Beşiktaş yarı yarıya ödeyecek.
2023 yılında Marsilya'dan, Fenerbahçe’ye transfer olan Cengiz; sarı lacivertlilerle 43 maça çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 9 gol 3 asist üretti.
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını kiralık olarak Los Angeles FC’de geçirdi. Tecrübeli futbolcu, burada oynadığı 16 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.