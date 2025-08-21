Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon yarış festivali, “Race Fest” organizasyonu ile devam ediyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon 2025 sezonunun 4’üncü etkinliği olacak. 2025 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Time Attack Şampiyonası’nın ise ikinci organizasyonu olacak.

Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Carlot Auto’nun organizasyon sponsorluğunda yapılacak sezonun ikinci yarışı oldukça yoğun katılımlı bir etkinliğe sahne olacak. Etik Hastanesi ve Radyo Juke’un katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon Cemsa Sporting Center’de olacak.

23 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirecek olan organizasyonda sezonun ilk yarışında olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 15.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak ve “Time Attack” yarışı başlayacak.

ÖN KAYITLAR 38’E ULAŞTI

Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte ön kayıtlar 4’ü kadın olmak üzere 38’e ulaştı.

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker, Elektrikli araçlar ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı “Extreme” sınıfı ile Kadınlar sınıfı da olacak ve toplamda 6 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Hazırlanacak parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için ter dökecek. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Dizaynı”, “En İyi Dış Görünüm”, “En İyi Müzik Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca seyircilerin oldukça ilgiyle izlediği Drift gösterisi de yapılacak.

Ön Kayıt Listesi:

No Pilot Araç Sınıf

1 Pedram Gazi Mazda MX5 RWD

2 Hakan Biricik Subaru Impreza STI AWD

3 Ateş Tufan Mazda RX7 RWD

4 Ahmet Biricik Subaru Impreza STI AWD

5 Melina Avcı Mitsubishi Evo 6 AWD

6 Eren Kolay Honda Civic FWD

7 Atlas Erdoğdu BMW E36 RWD

8 Mehmet Üşenmez Mira TR-XX Avanzato R FWD

9 Berk Balkanlar Mitsubishi Evo 3 AWD

10 Jale Kuset Citroen C2 FWD

11 Kuzey Vaiz VW Golf GTI FWD

12 Metin Bıçkıcıoğlu Subaru Impreza GC8 AWD

13 Onat Kutlar Honda Civic FWD

14 Hüseyin Reyhan Nissan 350Z RWD

15 Arda Karabıyıklı Audi S5 V8 AWD

16 Ahmet Kasap Toyota GR86 RWD

17 Arda Göksu Subaru AWD

18 Kuzey Vaiz Nissan 350Z RWD

19 Nurettin Albayrak Mitsubishi Lancer CS3 FWD

20 Doruk Vaiz Nissan 350Z RWD

21 Mustafa Efeefe Ford Escort MK1 RWD

22 Hasan Piro Türkmen Nissan Silvia RWD

23 Hasan Piro Türkmen Mitsubishi Lancer EVO 8 AWD

24 Sinan Gazi Nissan Silvia S14 RWD

25 Arcan Erdem BMW E30 RWD

26 Ahmet Bağrıaçık Nissan 350Z RWD

27 Huri Bağrıaçık Nissan 350Z RWD

28 Can Yılmaz Nissan Silvia RWD

29 Yaşam Karakurt Toyota Soarer RWD

30 Cengizhan Güngör Mazda RX7 RWD

31 Serden Şenel Nissan Silvia S13 LS2 RWD

32 Adil Öztürk Nissan 350Z RWD

33 Tuğra Sıddık Nissan 350Z RWD

34 Hülya Göktaş Honda EK3 FWD

35 Furkan Uzun Subaru BRZ RWD

36 Barkın Benar BMW M4 Competition RWD

37 Tolga Çağlayan Eunos Roadster RWD

38 Enes Kaya Honda Civic FWD