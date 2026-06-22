Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde, Hamitköy’ün başarılı futbolcusu Cemre Piro da kulüplerin radarındaki isimler arasında yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan Cemre Piro’nun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Performansıyla dikkat çeken oyuncuya farklı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan Hamitköy yönetiminin, kariyerinde yeni bir adım atmak isteyen futbolcuya transfer sürecinde kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Kulübün, uygun şartların oluşması halinde Cemre Piro’nun önünü açacağı ve transfer görüşmelerine olumlu yaklaşacağı ifade ediliyor.