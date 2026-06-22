Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu Milli Olimpiyat Komitesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Spor kamuoyuna

10 Kasım 2010 tarihinde başladığım Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanlığı görevim boyunca en çok uğraştığımız ve mesai harcadığımız konulardan bir tanesi KKTC Milli Olimpiyat Komitesi konusuydu.

Yıllar içerisinde tüm federasyonlarımız ile büyük bir mücadeleye girdik. Bu mücadele sonucunda egosu, çiftlik gibi yönetilen ve kimseye hesap vermeyen, sadece şahsi menfaat ve çıkar üzerine kurulu Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığındaki yapıdan kurtulduk.

Tüm federasyonların onay verdiği çağdaş bir tüzüğe kavuşan yeni MOK’u hepimiz destekledik. Yıllarca üyeliğini reddettiğimiz MOK’a tekrardan üye olduk. Ancak tüm uğraşlarımızın, emeklerimizin boşa gittiğini yaşayarak gördük.

Yeni MOK yıllarca kendisinden kurtulmak için mücadele ve kavga ettiğimiz Sn. Eyüp Zafer Gökbilen’i “Olimpizm Ödülü”ne layık görmüş. Hem de verilecek olan ödülün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan adına verilecek olması daha da acı bir durumdur. Bu anormal durum karşısında KTFF olarak düzenlenecek bu ödül gecesini protesto ederek katılmayacağımızı bildirirken, yıllar sonra tekrardan üye olduğumuz MOK üyeliğimizi tekrar gözden geçireceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.