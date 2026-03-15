Berk AKDORA
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 18. hafta maçında Kırmızı Grupta Güvercinlik, Çello Dikmen Gücü’nü konuk etti.
Güvercinlik Stadında oynanan Güvercinlik – Çello Dikmen Gücü maçını Fatih Bardakçıoğlu yönetti. Kalabalık futbolsever kitlesi önünde oynanan maçın ilk devresini Çello Dikmen Gücü 1 – 0 önde tamamladı. Ahmet Can’ın direkten dönen topunda Asrın’ın ortasını Serkan Karaoğlan kafayla ağlara gönderdi. 0 – 1
İkinci devreye Güvercinlik etkili başladı. Güvercinlik’in kazandığı penaltı vuruşunda Tolga Kara’nın vuruşunu kaleci Halil çeldi. Dönen topu tamamlayan Ayberk skoru eşitledi. 1 – 1
1 – 1’den sonra Çello Dikmen Gücü’nün kazandığı penaltı vuruşunda Ahmet Can’ın kaleciden dönen topunda, top hakem Fatih Bardakçıoğlu’na çarpınca, Fatih Bardakçıoğlu oyunu durdurup, oyunu Güvercinlik’in lehine Güvercinlik’in başlattı.
Maç son bölüme kadar 1 – 1 devam ederken, 90+5’te Ahmet Can sol çaprazdan kale alanına girip, klas bir vuruşla golü atarken, Çello Dikmen Gücü’ne tarihi şampiyonluğu getiren golü kaydetti.
Akdoğan ile ayni puanda son haftaya giren Dikmen bu galibiyetle 37 puana ulaşarak ayni puandaki Akdoğan'a ikili averaj üstünlüğü sağlayarak AKSA Birinci Lig'e terfi etme mutluluğunu yaşadı.
(Foto: Halil GERÇEK)