Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Arif Malek, Hasan Baldan

Lefke: İrfan Özbay, Aykut, Kaan, Seydi (Dk.75 Gökhan), Armstrong Chidi, Arda (Dk.88 Caner), Mustafa Süzgen (Dk.66 Yılmaz (Dk.88 Süleyman), Mustafa Tahsildaroğulları, Candy Agbane(Dk.88 Erkan), Christopher J. Fourmy, Yao Kouassi.

Mormenekşe: Remzi, Fetin, Aziz , Kobina Amoah, Kadir Erol, Ahmet Can , Sami (Dk.73 Devrim), Mustafa (Dk.70 Cenker), Modou Gadj, Daniel Kehinde, Emre Özsin

Goller: Dk.67 ve 84 Yılmaz Şipal (Lefke)

AKSA Süper Lig’in 22. haftasında oynanması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen mücadelede Lefke, Mormenekşe’yi konuk etti.

16 Ağustos Stadı’nda yer alan karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanan Lefke, son üç lig maçının ardından galip geldi. Menekşe beyazlı ekibe bu önemli 3 puanı getiren golleri oyuna sonradan dahil olan Yılmaz Şipal 67 ve 84’üncü dakikalarda kaydetti. Bu sonuçla Lefke puanını 28 yaparken, Mormenekşe 19 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Lefke, Karşıyaka’yı konuk edecek. Mormenekşe ise Yenicami’ye konuk olacak.