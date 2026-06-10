BTM 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Çayönü SK, sezonun ilk dört haftasının ardından teknik kadrosunda değişikliğe gitti.

Kulüpten edinilen bilgilere göre, takımın teknik sorumluluğuna Berkan Canatan getirildi. Yeni teknik ekipte kaleci antrenörü olarak İsmail Reha, yardımcı antrenör olarak ise Kadir Kul görev yapacak.

Çayönü SK, ligin 5. haftasından itibaren yeni teknik kadrosuyla çalışmalarını sürdürerek yoluna devam edecek.

Yeni teknik ekibin yönetiminde hazırlıklarını sürdüren takım, önümüzdeki haftalarda ligde daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor.