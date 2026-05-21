Çatalköy - Esentepe Belediyesi 17. Zerdali Festivali 22 Mayıs Cuma günü başlıyor.

Esentepe Festival Alanında yer alacak festival, cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak ve iki gün sürecek.

Çatalköy – Esentepe Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, festivalde, çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Kortej yürüyüşü, halk dansları gösterileri, kültürel etkinlikler, müzik dinletileri ve konserlerin yer alacağı festivalde, yerel kültürün tanıtılması ve bölgenin desteklenmesi hedefleniyor.

Festivalin ilk günü olan 22 Mayıs Cuma akşamı kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinliklerde açılış konuşmalarının ardından Çatalköy–Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Gecede ayrıca Ahenk Türk Müziği Korosu ve Grup Frekans müzikseverlerle buluşacak.

23 Mayıs Cumartesi günü ise nostalji halk dansları gösterileri, Dance of Fire performansı ve Arif Edizer Grup Argastı sahne alacak. Festivalin final gecesinde ise Türkiye'den gelecek müzik grubu Yeni Türkü konser verecek.

Festival alanında kurulacak stantlarda zerdali ve zerdaliden üretilen ürünlerin yanı sıra bölgeye özgü yiyecekler ve el emeği ürünler satılacak.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe’de gerçekleştirilecek 17. Zerdali Festivali dolayısıyla yaptığı açıklamada, halkı festivale katılmaya çağırdı. Kırok, "Zerdali’nin başkenti Esentepe"de 17’cisi gerçekleşecek Zerdali Festivali'nin kültürün yanında üretici ve bölgenin değerlerini yaşatan önemli bir buluşma olduğuna işaret ederek, İki gün boyunca müzik, kültür ve dayanışmanın bir arada olacağı festivale halkın katılımını beklediklerini kaydetti.

