17’nci Zerdali Festivali bu akşam Yeni Türkü konseriyle sona eriyor.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve dün akşam başlayan festival kapsamında bu akşam nostalji halk dansları gösterileri, Dance of Fire performansı, Arif Edizer Grup Argastı ve Yeni Türkü konseri var.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Esentepe’de kortej yürüyüşüyle başlayan festival Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda düzenleniyor. Festivalin açılışına bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Festivalin ilk gecesinde Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu ve Ahenk Türk Müziği Korosu sahne aldı. Ayrıca Günkut Ajans modellerinin yer aldığı Akademi Sanat Derneği’nin “Anka - Zamanın Kanatları” defilesi yapıldı. Gecenin finalinde ise Grup Frekans sahne aldı.

Festival alanında kurulan stantlarda zerdali ve zerdaliden yapılan ürünlerin yanı sıra bölgeye özgü yiyecekler ve el işi ürünler de yer aldı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, festivalin, kültürü yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, tüm halkı festivale davet etti.