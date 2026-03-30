Lefkoşa’da trafik kazasına neden olan Kazımcan Kaçan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.03.2026 tarihinde, saat 08.50 sıralarında, Ortaköy 5. Sokak üzerinde, yönetimindeki MF494 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiği esnada o sırada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptığı esnada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptıktan sonra Ertaç Tostçunun önündeki beton kaldırım ve duvara çarpıp sağa savrularak sağ yan kısmına devrilerek park halinde bırakılan KM 713 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpıp durduğunu söyledi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kazımcan Kaçan ve yaya Suray Hatamova’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yayanın Kolan British Hastanesine sevk edildiğini kaydetti. Polis, yaralının yoğun bakıma alındığını, hayati tehlikesi olduğunu belirtti. Polis, sürücünün tedavisinin ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, yayanın ameliyat edildiğini, yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tanık ifadeleri alındığını ve almaya devam edeceklerini belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.