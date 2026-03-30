Girne-Tatlısu ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaza saat 06.30 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında meydana geldi.

36 yaşındaki Muhammad Mubashir, yönetimindeki RM 570 plakalı van tipi araçla Girne istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Araç, o sırada karşı istikametten gelen, 61 yaşındaki Özcan Ölmez’in yönetimindeki TRH 034 plakalı minibüsün sağ yan kısmına çarptı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan 44 yaşındaki Timothy Ifeanyi Opara yaralandı. Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.