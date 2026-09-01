Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı kaptanı Dilek Özbiler'in annesi Nuray Zeytun önceki gün Girne'de yaşanan deniz faciasında hayatını kaybetti.
Üzücü gelişmeyi Doğan Türk Birliği yaptığı başsağlığı paylaşımı ile duyurdu:
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"Kadın Futbol Takımımızın kaptanı Müzeyyen Dilek Özbiler’in kıymetli annesi Nuray Zeytun’un, bugün Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhumeye Allah’tan rahmet; başta kaptanımız Müzeyyen Dilek Özbiler olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.