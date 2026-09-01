Doğan Türk Birliği Kadın Futbol Takımı kaptanı Dilek Özbiler'in annesi Nuray Zeytun önceki gün Girne'de yaşanan deniz faciasında hayatını kaybetti.

Üzücü gelişmeyi Doğan Türk Birliği yaptığı başsağlığı paylaşımı ile duyurdu:

"Kadın Futbol Takımımızın kaptanı Müzeyyen Dilek Özbiler’in kıymetli annesi Nuray Zeytun’un, bugün Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta kaptanımız Müzeyyen Dilek Özbiler olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

