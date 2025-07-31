Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurula üyeler bu kez gereken ilgiyi gösterirken, başkan adayı olmadığı için kulüp başkanı seçilemedi. Kulüp lokalinde gerçekleştirilen ve divan başkanı İbrahim Şeker, sekreterler Ahmet Karadoğan, Ramadan Şemsettin’in tek gündem maddesi ile üçüncü kez açtıkları olağanüstü genel kurula eski başkanlar, eski yöneticiler ve bazı üyeler bu kez ilgi göstermesine rağmen başkan adayı yine çıkmayınca üçüncü kez ertelendi.

İLGİ VAR BAŞKAN ADAYI YOK

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde tek gündem maddesi ile toplanan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığından dolayı genel kurul üçüncü kez ertelendi. Yeni dönemde görev yapacak başkan bulmakta oldukça zorlanan Çanakkale’de genel kurula eski başkanlar, eski yöneticiler ve bazı üyeler bu kez ilgi göstermesi olumlu karşılanırken, başkan adayı yine çıkmayınca üçüncü kez ertelendi. Yeni dönemde Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Ligde mücadele edecek olan Çanakkale’de üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurula üyelerin azda olsa ilgi göstermesi olumlu karşılanırken, bir sonraki yapılacak olan genel kurulda başkan adayının çıkması bekleniyor. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde yaşanan başkanlık krizi çözülmesi için bazı girişimler olduğu yapılacak genel kurulda çözülebileceği sinyali verildi. Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde olağanüstü genel kurul 13 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00 da tek gündem maddesi başkanlık seçimi için dördüncü kez toplanacak.