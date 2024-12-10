Türkiye’de faaliyet gösteren Çanakkale Kepez Spor Kulübü ile Çanakkale Kepez Belediyesi yetkilileri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. KTFF’ye bağlı AKSA 1.Lig ekiplerimizden Lapta TBSK ile Türkiye’nin Çanakkale ilinde gerçekleşecek dostluk maçı öncesinde KKTC’de bir dizi temaslarda bulunan Kepez yetkililerine Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta TBSK Başkanı Muhittin Kara ile eski Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ da eşlik etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan ülke futbolu ile ilgili bilgi alan Kepez yetkilileri adına konuşan Kepez Spor Kulübü Başkanı Azem Ülkü ülkedeki futbolu çok yakından takip ettiklerini ve Lapta kulübü ile kardeş kulüp olduklarını ifade etti. Ülkü KTFF Başkanı’na Çanakkale’ye özgü hediyeler takdim ederken, KTFF Başkanı Sertoğlu da KKTC Milli Takım formasını Ülkü’ye hediye etti.

Kepez Spor Kulübü Başkanı Azem Ülkü 5 Ocak 2025 Pazar günü Çanakkale Kepez Atatürk Spor Kompleksi’nde Kepez Spor Kulübü ile Lapta TBSK’nın dostluk karşılaşması yapacağını ifade ederek, Lapta kulübünü illerinde ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını ifade etti.