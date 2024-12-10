Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, halkın layık olduğu demokratik, adil, insan haklarına saygılı hukuk düzeninin sağlanması için örgütlü mücadelenin elzem olduğunu kaydetti.

Gürkut, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yapığı açıklamada, yaşam hakkının en temel insan hakkı, sağlık hakkının ise yaşam hakkının ayrılmaz ve olmazsa olmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Ülkede, anayasal, en temel haklardan biri olan sağlık hakkına ulaşmanın gün geçtikçe daha da zorlaştığını ifade eden Gürkut, hükümetin, kamusal kaynakları kamu yararına kullanmak, yatırımlar yapmak ve hizmet etmek için kullanmak yerine, halkın parasını siyasi çıkarlarını korumak için yandaş sermayedarlara aktardığını, bunun için yeni yollar aradığını ileri sürdü.

Halkın ihtiyacı olan hastanelerin yapılması, başlanmış olanların bitirilmesi, koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yerine, kısıtlı sağlık bütçesinin özel hastanelere sevke ayrıldığını savunan Özlem Gürkut, “Oysa güçlü kamusal sağlık hizmetleri ekseninde adımlar atmaktan, ihtiyacımız olan kendi hastanelerimizi yapmaktan başka akılcı yol yoktur” dedi.

Düşüncenin yargılandığı ülkede, halkın layık olduğu demokratik, adil, insan haklarına saygılı hukuk düzeninin sağlanması için örgütlü mücadelenin elzem olduğunu belirten Tıp-İş Başkanı Gürkut, ülkenin, Anayasa’sına uymayan kararnameler ile sendikal mücadeleyi sekteye uğratma çabalarının sonuç vermeyeceğini, sendika ve örgütlerin halk için mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğini kaydetti.