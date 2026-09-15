Çamlıbel’de bir arazide çalışır durumda park halinde bulunan araç alev alarak tamamen yandı, dumandan etkilenen bir kişi sağlık ocağında tedavi altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16.30’da FA 682 plakalı araçta benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesiyle başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının kuru otlara sirayet etmesi sonucu ise yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu da yanarak zarar gördü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir şahıs ise Çamlıbel Sağlık Ocağı’na kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor