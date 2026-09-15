Ercan Havalimanı’nda meydana gelen uyuşturucu ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Alaattin Erdoğan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Alaattin Erdoğan’ın 8 Eylül 2026 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine müteakip Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından çantasında yapılan kontrolde, tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık 544 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis akabinde zanlıdan izahat istendiğinde, Almanya’da reçeteli olarak kullandığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını ifade etti. Soruşturmanın erken tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının Alman vatandaşı olduğunu, ülkeye turist olarak geldiğini, KKTC ile bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.