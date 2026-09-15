Güney Kıbrıs’ta devlet koruması altında bulunan yaklaşık 400 çocuğun durumu Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 400 çocuğun devlet koruması altında olduğunu, bunlardan bazılarının uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördüklerini yazdı.

Gazete, yaşları 14 ila 17 arasında olan bazı çocukların uyuşturucu madde tedavisi gördüklerini belirtirken koruma altında olan çocukların yüzde 65’inin koruyucu ailelerde, yüzde 11’, “yarı bağımsız statüde” ve yüzde 24’ünün ise kurum yerleşkelerinde bulunduklarını aktardı.

Kurumdan firar eden çocuk sayısında da azalma olduğu belirtilen haberde, kurum yerleşkelerinin ağır travmalı çocuklar için yetersiz olduğuna vurgu yapıldı.