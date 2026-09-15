Lapta’da sosyal medyada satışa sunulan 6 şeker planörü polis tarafından ele geçirilerek Taşkent Doğa Parkı’na teslim edildi, 2 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, zanlı L.C.C’nin (K-31) dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarrufu yasak egzotik tür olan Şeker Planörü (Sugar Glider) hayvanlarını satışa sunduğu tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda yaşam alanı Avusturalya olan egzotik türde toplam 6 Şeker Planörü hayvanları tespit edildi ve barınmaları için Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi. Zanlı L.C.C. ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Y.(E-36) tutuklandı.

- Ortaköy’de çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi darp edildi

Ortaköy’de dün, 167 miligram alkollü olan O.K.(E-38), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Olay anında aynı yerde bulunan S.G.(E-40) ise, O.K’nin sarhoş olduğu ve kendisini darp edeceğini düşündüğü gerekçesiyle, O.K.’nin yüzüne vurarak burun ve sol el serçe parmağının kırılmasına sebep oldu. Meseleyle ilgili S.G. tutuklanırken, O.K. aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.