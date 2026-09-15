Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Gürel Erecer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 10 Eylül 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Gürel Erecer’in Köşklüçiftlik’te bulunan ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçildiğini söyledi.

İkametgahta arama yapıldığını belirten polis, oda içerisindeki mutfak masası üzerinde, içerisinde bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir sarma sigara ile naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 6 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Polis, yatak odasında yapılan aramada ise komodin üzerinde naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 68 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, ayrıca evin mutfak dolabı içerisinde kullanıma hazır hassas terazi bulunduğunu söyledi.

Polis, evin mutfak bölümünde bulunan buzdolabında, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen poşete sarılı vaziyette 85 bin lira nakit para bulunduğunu belirtti.

Polis, evin salonunda bulunan yatağın şiltesi altında da yine uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 49 bin 400 lira nakit para bulunduğunu ifade eden polis, toplam 134 bin 400 liranın emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, 11 Eylül 2026 tarihinde zanlının rızası ile 10 cc’lik tüp içerisine emare olarak kan örneği alındığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken birçok ifade bulunduğunu,zanlının tasarrufunda bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri nereden ve nasıl temin ettiğinin de araştırıldığını kaydetti.

Polis, beklenen analiz sonuçları olduğunu, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve yürütülen tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğini belirterek, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.