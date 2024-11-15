Son sezonlarda adından söz ettiren Çalıkuşu Grup Yedikonuk U16 Futbol Takımı bu sezon ilk galibiyetini 3. Haftada almayı başardı. Asbuzu U16 Ligi 4. Grupta mücadele eden takım, geçtiğimiz hafta deplasmandaNorthernlandDipkarpaz'ı Eren Değirmenci'nin beş, Ada Efe ve Alperen Karakaş'ın birer golüyle 7-0 yendi ve ilk üç puanının sahibi oldu. Galibiyetlere devam etmek isteyen takım bu haftasonu Yeni Erenköy 8 Ağustos Stadı'nda pazar günü 14.30'da Maraş Gençlik takımını konuk edecek. Takım Antrenörlüğünü İbrahim Kahyaoğlu yaparken Ali Yiğit de yönetici olarak yer alıyor.