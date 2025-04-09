Lefkoşa’da meydana gelen “Araç İçerisinden Sirkat ve Sahte Davranışla Para Temini” suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet İsa Eşer dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 4 Nisan 2025 tarihinde saat 15:35 raddelerinde Lefkoşa'da, Şehit Erdoğan Mustafa Sokak üzerinde zanlı Mehmet İsa Eşer’in, Lefkoşa'da sakin H.T.M’nin sorumluluğunda bulunan park halinde kapıları kilitsiz vaziyetteki Nissan marka aracın sol ön yolcu koltuğu üzerindeki çanta içerisindeki toplam 14 bin TL’yi sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve konu ile ilgili başlatılan soruşturmada zanlının aynı gün saat 17:15 raddelerinde Lefkoşa'da, sakin P.Ç’ye ait park halinde kapıları kilitsiz vaziyetteki Toyata marka aracın sol ön yolcu koltuğu üzerindeki bin TL değerindeki çanta ile çanta içerisindeki 5 bin 250 TL değerindeki 14 ayar yüzüğü sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının yapmış olduğu beyanlar ışığında P.Ç’ye ait araç içerisinden çalmış olduğu yüzüğü Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânına eşine ait olduğu yönünde yalan beyanda bulunduktan sonra, 5 bin 250 TL’ye satarak sahte davranışla para temin ettiğini aktardı.

Polis, konu yüzüğün kuyumcu dükkanında tespit edilerek emare alındığını, zanlı Eşer’in tasarrufunda bin 490 TL nakit para tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kameraların incelendiğini ve zanlının suçu işlerken görüldüğünü belirtti. Polis, zanlının 14 bin TL çaldığını kabul etmediğini, sadece yüzüğü aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının sattığı yüzüğün parasının bir kısmıyla Lefkoşa’daki bir casinoda oyun oynadığını belirtti.

Polis, zanlı Eşer’in tasarrufunda bulunan bin 490 TL’nin 5 bin 250 TL’den geriye kalan meblağ olduğunu açıkladı. Polis, zanlının P. C'ye ait çantayı attığı yeri gösterdiğini, çantanın bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.