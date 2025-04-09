Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’na yüklü miktardaki trafik cezası tebliğ edildi.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu'na, alkollü araç kullanırken nefes örneği vermeyi reddettiği için 100 puan ceza yazıldı, 3 aylığına ehliyeti alındı ve 43 bin 469 TL para cezası uygulandı.

Özcemoğlu'na cezası, iki gündür evinde ve kaymakamlıkta bulunamadığı için tebliğ edilememişti.

Hala görevden alınmayan Kaymakam hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı.

NE OLMUŞTU

Girne Kaymakamı Cemal Özceomoğlu, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Girne’de alkollü araç sürdüğü için rapor edilen Kaymakamlık’ta çalışan kadın personeline ceza yazan polise “hesap sormak için” polis kontrol noktasına gelmiş ve polislere çıkışarak, cezanın silinmesini istemişti.

Görgü tanıklarının ifadelerine ve kontrol ekibindeki polisin de gözlemlerine göre kendisi de alkollü olan Kaymakam’a alkol testi yapılmak istenmiş ancak Kaymakam polise, “Siz bana alkol testi yapamazsınız, yetkiniz yok, yapın hade bakayım” diyerek çıkışmıştı.

DİZDARLI: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI

Öte yandan Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, İçişleri Bakanlığı’nın Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu’na soruşturma açmasına yönelik bir açıklama yaptı.

Emine Dizdarlı, “Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası’nın 9’ncu maddesi uyarınca İlçe Kaymakamları, ilçede bütün resmi ve yarı resmi kuruluşların, yerel ve bölgesel kuruluş organlarının çalışmalarını, bütçe ve personel işlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yönetimini düzenlemek, İlçe’nin huzur ve güvenliğini sağlamak ve denetlemekten sorumludur” dedi.

Dizdarlı, “Görev yaptığı İlçede Devlet’in ve Hükümet’in temsilcisi olarak huzur ve güvenliği sağlamakla görevli Girne Kaymakamı medyaya da yansıyan davranışından dolayı soruşturmaya tabi tutulmuştur. Yasalar herkes içindir ve kimse ayrıcalıklı değildir. Sayın Kaymakamın bu andan itibaren göreve devam etmesi hâlinde aldığı tüm kararlar, attığı tüm imzalar toplum vicdanında kabul görmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Eski Ombudsman Dizdarlı, “İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar soruşturmanın selameti bakımından geçici olarak görevden uzaklaştırılması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.