Arif Uysal, 2025-26 sezonunu unutulmaz başarılarla kapattı. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü forması giyen başarılı futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sezon içerisinde Gençlik Gücü ile lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu elde eden Arif Uysal, sezonun ardından KKTC Milli Futbol Takımı kadrosunda yer aldığı İtalya’daki CONIFA Turnuvasında da mutlu sona ulaşarak bir şampiyonluk daha kazandı.

Böylece başarılı futbolcu, sezonu üç büyük başarıyla tamamladı. Kulübüyle iki kupa kaldıran Uysal, milli takım formasıyla kazandığı CONIFA Avrupa şampiyonluğuyla sezonu adeta taçlandırdı.