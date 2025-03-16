Voleybol federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Liginde şampiyonluk mücadelesine Bayanlar ve Erkeklerde bu hafta oynanacak olan Play Off Final Serisi karşılaşmaları ile devam edecek.

Bayanlar ve Erkeklerde bu akşam Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında Final Serisi 2. karşılaşmaları oynanacak.

Seride Erkeklerde DAÜ 2-0 üstün durumda bulunuyor. DAÜ maçtan galip ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bayanlarda DAÜ ile LVA arasında 1-1 eşitlikle devam eden seride kazanan takım Çarşamba akşamı Lefkoşa da oynanacak maç öncesinde 2-1’lik avantajı elde edecek.

17 Mart Pazartesi

DAÜ-KGM Erkek Saat 18.00 LMPS

DAÜ-LVA Bayan Saat 20.00 LMPS

U14 KIZLAR VE U15 ERKEKLER LİGİNDE KLASMAN MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Öte yandan U14 Kızlar Ligi ve U15 Erkekler Liginde Lig Klasman Müsabakaları Cumartesi oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı.

U14 Kızlar Ligi A Grubunda KGM 29 puanla Klasmanı birinci sırada tamamladı. LVA 22 puanla 2. sırayı elde ederek Final Foura yükselen takımlar oldu.

U14 Kızlar Ligi B Grubunda GMBÇS 22 Puanla zirvede yer alırken DAÜ topladığı 17 puanla 2. sırada yer alarak B Grubundan Final Foura yükselen takımlar oldu.

U14 Kızlar Liginde Final Four Yarı Final Müsabakaları 18 Mart Salı günü oynanacak.

EŞLEŞMELER

A1 KGM B2 DAÜ

B1 GMBÇS A2 LVA

U15 Erkelerde Klasman müsabakaları bugün oynanan GMBÇS-KGM maçı ile tamamlandı. Müsabakadan 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf GMBÇS oldu. Klasmanı GMBÇS 1. KGM 2. sırada tamamladı.

U15 Erkeklerde Final Serisinde ilk karşılaşması 21 Mart Cuma günü İskelede oynanacak.