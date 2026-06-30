Araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Uludağ, Yenidüzen Gazetesi'nde saat 11.00’de düzenlenecek törenin ardından, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından defnedilecek.

Kayıplar konusundaki araştırmalarıyla tanınan ve uzun yıllardır Yenidüzen gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Uludağ, 67 yaşındaydı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erhürman “Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla... Çok çok üzgünüm. Sevgili ailesine, sevenlerine, hepimize sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis de, Sevgül Uludağ'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Hristodulidis’in açıklaması şu şekilde:

“Ülkemizin gazetecisi, aktivisti ve yazarı Sevgül Uludağ’a saygı duygularıyla veda ediyoruz. Kendisi, Kıbrıs trajedisinde kaybolan kişilerin insani dramını büyük bir duyarlılık ve adanmışlıkla kamuoyunun gündemine taşıdı.

Özgür bir vatanda Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin barış içinde bir arada yaşaması için kararlılıkla çalıştı. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına en içten taziyelerimi iletiyorum.”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Sevgül Uludağ’ın vefatının ardından şu paylaşımı yaptı:

“Sevgül Uludağ’ı yitirmek büyük bir acı… Hareketimizin her safhasında yer alan, yollarımızın sıkça kesiştiği bir arkadaşımızdı Sevgül. Sadece bizim yoldaşımız değil, tüm Kıbrıslıların, barış sevdalılarının dostu ve kayıpların bulunması ve yakınlarının acılarının bir ölçüde giderilmesi için çalışan simge isimdi. Kayıp kazılarını başlatmamızdan önce, kayıpların peşine düşen, hikayelerini yazan, bu nedenle saldırılara maruz kalan; ama kazıları başlatmamızla birlikte ekiplerin en büyük yardımcısı, zaman zaman yönlendiricisiydi. Kısacası kayıp yakınlarının sevdiği, saydığı, kendi parçası olarak gördüğü kişiydi Sevgül. Kadın hareketine, basın özgürlüğüne kattıkları ile de unutulması mümkün olmayan sevgili arkadaşımız Sevgül’ün, ışıklar yoldaşı olsun. Zeki Erkut’a, sevgili oğlu Burak’a, yakınlarına ve tüm barışseverlere, hepimize, başsağlığı ve sabırlar dilerim”

4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da Uludağ için mesajı şöyle:

“En yakınları dışında rahatsızlığının ciddiyetini sanırım bilen yoktu. Bu nedenle benim gibi pek çok insan Sevgül Uludağ’ın ölüm haberine inanmakta zorluk çekti. Sevgül giderken geride büyük bir boşluk bırakıyor. Kıbrıs’ın kanayan yarası kayıplar konusunu onun gibi inatla, ısrarla araştıran, sorgulayan ve ortaya çıkarılmasına katkı yapan başka bir gazeteci maalesef yok. Bu nedenle Sevgül Uludağ’ın kaybı, kayıpların bulunması açısından da büyük bir kayıp anlamındadır. Kıbrıs ölçeğinde barışa ve insanlığa çok büyük bir hizmet sundu. Yaptıkları her iki toplumun belleğinde hak ettiği yeri alacaktır. Sevgili eşi, oğlu ve diğer aile yakınlarına sabır, sevenlerine ve tüm Kıbrıs’a başsağlığı diliyorum”