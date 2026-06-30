Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaz tatili öncesi yasama gündemli son toplantısını dün yaptı.

Genel Kurul’da Başbakan Ünal Üstel söz alarak, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerini yanıtladı. Konuşmasına, “abilik” sıfatından başlayan Üstel, “Vallahi kabul etmeyen kendi bilir ama bir gerçek var Meclis’in abisiyiz” dedi.

Muhalefete "Meclis'in abisiyim" diyen Başbakan Üstel, icraatlarını kitapçık halinde paylaşacaklarını belirtti

Hükümetin icraatlarının yer alacağı bir kitapçık hazırladıklarını söyleyen Üstel, muhalefete seslenerek, "İsterseniz size de gönderebiliriz. İmzalı gönderirim. Abinizden hatıra kalsın diye." dedi. Daha sonra yasama faaliyetlerine ilişkin de "Fotoğrafımı da imzalar, hatırana koyabilirsin." ifadelerini kullandı.

Üstel, mevcut hükümetin uzun yıllar sonra kurulan en uzun ömürlü koalisyon olduğunu belirtti. Sağlanan siyasi istikrar sayesinde çok sayıda proje, reform ve yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade eden Üstel, hükümetin tüm icraatlarını bir kitapçıkta toplayacaklarını söyledi.

Ekonominin dünya genelindeki olumsuzluklara rağmen küçülmediğini savunan Üstel, istihdamın arttığını, hem yerli hem de yabancı çalışan sayısına ilişkin verileri rakamlarla paylaşabileceklerini dile getirdi. Özel sektöre aylık 260 milyon TL destek sağlandığını belirten Üstel, kadınların istihdama katılması için yüzde 100 prim desteği verdiklerini, gençlerin işe girişlerinde ise maaş primlerine yüzde 20 ek katkı sağlandığını söyledi.

Üstel, milli gelirin artırıldığını ve hükümetin performansının ekonomik göstergelerle ortaya konabileceğini ifade ederek, isteyen milletvekillerine tüm verileri gönderebileceğini kaydetti.

400’E YAKIN YASA GEÇİRDİK"

Hükümetin yasama performansına da değinen Üstel, bu dönemde yaklaşık 400 yasanın Cumhuriyet Meclisi'nden geçirildiğini söyledi. Yasaların bir bölümünün oy birliğiyle, bir bölümünün ise oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Üstel, bunun uzun yıllar sağlanamayan siyasi istikrar sayesinde mümkün olduğunu savundu.

Bakanlıkların hazırladığı yasa tasarılarının Meclis'e taşındığını ve hükümetin Meclis'i çalıştırdığını söyleyen Üstel, geçmişte gerçekleştirilemeyen birçok projenin de bu dönemde hayata geçirildiğini ifade etti.

Üstel, hükümetin en önemli reformlarından biri olarak belediyeler reformunu gösterdi. Daha önce birçok hükümetin cesaret edemediğini söylediği düzenlemenin mevcut hükümet tarafından geçirildiğini belirten Üstel, belediye sayısının 28'den 18'e düşürüldüğünü hatırlattı.

Reformun ardından belediyelerin mali yapılarının güçlendiğini savunan Üstel, bugün hiçbir belediyenin mali sıkıntı yaşamadığını öne sürdü. Hedeflerinin güçlü belediyeler oluşturmak ve bunun halkın aldığı hizmete yansımasını sağlamak olduğunu ifade eden Üstel, muhalefetteki belediyelerin dahi yapılan düzenleme nedeniyle hükümete teşekkür ettiğini söyledi.

Elektronik devlet uygulamasına da değinen Üstel, yıllarca konuşulan E-Devlet Yasası'nın kendi hükümetleri döneminde geçirildiğini belirterek, sistemin şu anda çalıştığını ve 10'dan fazla kurumun hizmetlerini E-Devlet üzerinden sunduğunu kaydetti.

Hükümet programında yer alan vaatlerin tamamını yerine getirdiklerini savunan Üstel, hem partisinde hem de hükümette demokrasinin işlediğini söyledi.

Koalisyon ortakları arasında sorun yaşanacağı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Üstel, "Ne yaparsanız yapın biz ülkemiz için çalışacağız. Beklemeyin birbirimize düşeceğimizi. Bizim daha yapacak icraatlarımız var. Bu icraatlara siz de katılırsanız seviniriz." dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Ercan Havalimanı'nda Türkiye'deki iç hat benzeri fiyat uygulamasından yararlanılması yönündeki önerisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Konuşmasında hükümetin icraatlarını sıralayan Üstel, siyasi istikrar sayesinde reformların hayata geçirildiğini savunurken, koalisyon ortakları arasında sorun yaşanacağı yönündeki beklentilere de kapıyı kapattı.