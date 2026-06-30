Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu dün Lefkoşa'da yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel, Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu’na katılarak konuşma yaptı.

Üstel, Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın ancak karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde sağlanabileceğini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs’ta “iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeğinin” artık uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının yıllardır haksız izolasyona maruz bırakıldığını ancak buna rağmen hiçbir zaman diyalogdan kaçmadığını söyledi.

Üstel, “Artık bu gerçeğin kabul edilme zamanı gelmiştir. Eski ezberlerle Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmak mümkün değildir.” dedi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yürütülen siyasetin, Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içinde sürdürüldüğünü belirten Üstel, bu yaklaşımın sıradan bir siyasi tercih değil, adada kalıcı barışın ön şartı olduğunu vurguladı.

Üstel, diyaloğa ve müzakereye açık olduklarını ancak bunun “eşitler arasında” yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk halkını dışlayan hiçbir denklem, hiçbir enerji projesi ve hiçbir diplomatik girişim uzun ömürlü olamaz.” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, Azerbaycan ile son dönemde gelişen ilişkilerin bunun somut bir örneği olduğunu söyledi. Üstel, Türk dünyasıyla kurulan iş birliği köprülerinin KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

Üstel, KKTC’nin egemenliği, demokrasisi ve kurumlarıyla var olduğunu vurgulayarak, “Birilerinin bizi görmezden gelmesi bu gerçeği değiştirmez. Biz varız ve ilelebet var olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Üstel, KKTC’nin yatırım yapan, üreten, büyüyen ve altyapısını güçlendiren bir devlet olduğunu, ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaştırmaya, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda reformların sürdüğünü belirtti.