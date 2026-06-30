Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uçak bilet fiyatlarının düşürülmesi ve Türkiye’deki tavan fiyat uygulamasından yararlanılabilmesi için gündeme getirdiği “Batum Modeli” önerisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Arıklı, yaptığı açıklamada konunun sosyal medyada geniş tartışma yarattığını belirterek, meselenin egemenlikle ilgisi olmadığını savundu. Arıklı, “Oysa meselenin egemenlikle uzaktan yakından alakası yok” dedi.

Ankara dönüşünde yaşadığı bilet fiyatı örneğini de paylaşan Arıklı, cuma günü Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ankara’dan dönerken bilet fiyatlarının 23 bin TL seviyelerinde olduğunu, bazı randevuları iptal ederek uçağı erkene aldıklarını ve 13 bin 500 TL’ye bilet bulabildiklerini söyledi.

Arıklı, aynı saatlerde Larnaka’dan Londra’ya gidiş dönüş 110 pounda bilet bulunduğunu belirterek, “Siz konuşmaya, vatandaş çile çekmeye devam etsin” ifadelerini kullandı.