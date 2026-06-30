Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dünkü konuşmasında, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yasama yılını değerlendirdi. İncirli, geride kalan dönemin demokrasi, hukuk ve kurumsallık açısından ciddi sorunlarla geçtiğine dikkat çekti.

Bir yasama yılının daha sonuna gelindiğini belirten İncirli, bu sürecin “abilik müessesesi” anlayışı içerisinde geçtiğini ifade ederek, Başbakan Ünal Üstel’in “ben sizin ve bu Meclis’in abisiyim” sözlerini hatırlattı. Siyasette “abilik” diye bir kavram olmadığını vurgulayan İncirli, demokrasilerde esas olanın hukuk ve kurumlar olduğunu söyledi.

Geçen dönemde demokrasi ve hukuk adına olumlu bir tablo göremediklerini dile getiren İncirli, hükümetin sıkça kullandığı “istikrar” söylemine de dikkat çekti. Ancak bunun ekonomi ya da güven alanında bir istikrar olmadığını kaydeden İncirli, hükümet ortaklarının birbirleriyle sorun yaşamasına rağmen koltuklarını bırakmama ısrarını “inadın istikrarı” olarak nitelendirdi.

Ekonomide son dönemde çok derin bir kriz yaşandığını söyleyen İncirli, bununla birlikte toplumda ciddi bir güven bunalımı oluştuğunu belirtti. Her alanda hizmet eksikliklerinin yaşandığını ifade eden İncirli, asıl istikrarın kötü yönetimde görüldüğünü kaydetti.

Başbakan Üstel’in “40 yılda yapılmayanları yaptık” açıklamasına da değinen İncirli, halkın ortada somut olarak ne yapıldığını sorguladığını söyledi. “Lafla peynir gemisi yürümez” diyen İncirli, olmayan şeyleri varmış gibi göstermenin doğru olmadığını belirtti. Hükümetin tarihin kendileriyle başlayıp kendileriyle biteceği anlayışından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden İncirli, bu dönemin yapılanlardan çok yapılamayanlar ve çelişkili söylemlerle hatırlanacağını kaydetti.

İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç’in rüşvet soruşturması kapsamında sorgulandığını, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nun ise yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle soruşturmaya tabi tutulduğunu hatırlattı.

Bu dönemin, kurumların başındaki üst düzey yöneticilerin yozlaşmış bir sistemin parçası olduğunun açığa çıktığı bir dönem olarak kayda geçtiğini söyleyen İncirli, sahte diplomalar ve siyasetçilerin bunlarla ilişkilerinin de gündemde olduğunu belirtti.

İncirli, “Bu dönem sahtekarlık ve yolsuzluklarda istikrarla hatırlanacak” ifadelerini kullandı.