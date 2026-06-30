Yakın Doğu Üniversitesi, gaziler ile gazi ve şehit yakınlarının sağlık hizmetlerine daha kolay ve avantajlı koşullarda erişimini sağlamak amacıyla, KKTC Maliye Bakanlığı ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iki ayrı protokol imzaladı. Protokoller kapsamında gaziler ile gazi ve şehit yakınları; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek. Ayrıca protokol kapsamında Yakın Doğu Spor Kulesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’ndan indirimli olarak faydalanabilecekler.

Protokoller; Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu tarafından imzalandı. İmza töreni KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirildi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir konuşmasında; “Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim alanında olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleri ile de ülkemize önemli katkılar sunan bir yükseköğretim kurumudur” ifadelerini kullandı. Berova, protokol kapsamında gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ve hak sahibi vatandaşlara sağlık hizmetlerinde indirim uygulanmasını üniversitenin hiçbir tereddüt göstermeden kabul ederek bu önemli sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyledi. Sosyal desteklerin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşmasını temenni eden Dr. Berova, “Yakın Doğu ailesine bu duyarlılıkları ve katkıları için bir kez daha teşekkür ediyor, imzalanacak protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın Yakın Doğu Üniversitesi ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise imzalanan protokolle şehit aileleri, malul gaziler ve yakınlarının sağlık olanaklarından indirimli yararlanabileceğinin altını çizdi. Hasipoğlu, daha önce de Türk Hava Yolları ile Ajet’te yüzde 50 indirim, Türkiye’de ücretsiz veya indirimli ulaşım imkanı, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş gibi avantajları şehit ve malul gazi yakınlarına sağladıklarını hatırlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağlık alanında sağlayacağı desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Hasipoğlu, “Şimdi ise ülkemiz içerisinde de şehitlerimiz, gazilerimiz ve aileleri için benzer bir desteğin Yakın Doğu Üniversitesi tarafından sağlık hizmetleri alanında sunulacak olması bizler için son derece kıymetlidir” dedi. Hasipoğlu, “Bu anlamlı katkılarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına sağladıkları sağlık desteğini yalnızca bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, aynı zamanda bir vefa ve borç olarak gördüklerini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in “Üniversiteler toplum dokuma tezgahıdır” sözünü hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversiteler, içinde bulunduğu toplumu bir halı gibi ilmek ilmek dokur, geliştirir ve geleceğe taşır” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu yıl dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu başarının arkasında, sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen projelerin önemli bir payı olduğunu özellikle vurgulamak isterim” dedi. Üniversitelerin büyüklüğünün yalnızca akademik başarılarla ölçülemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bizler, üniversitelerin büyüklüğünün yalnızca akademik başarılarla değil, topluma ve dünyaya kazandırdığı değerlerle ölçüldüğüne inanan bir anlayışa sahibiz” dedi. Bu anlayış doğrultusunda yürütülen çalışmaların ülkeye ve insanlığa katkı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Gazilerimiz ve şehitlerimiz bizlere vatan bağışladılar. Bu protokolün de bir vefa örneği olarak karşılık bulmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.