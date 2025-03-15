Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Cenevre’ye büyük beklentilerle gitmiyor olduklarını yineledi.

Erhürman, Cenevre’ye müzakere süreci başlaması gibi büyük beklentiyle gitmediklerini ancak bu düzeyde bir diyaloğun başlamasının bile tek başına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dünya gündeminin karmaşık olduğu bir dönemde BM Genel Sekreteri ve garantör ülkelerin de bu toplantıya katılıyor olduklarına işaret eden Erhürman, “Kıbrıs'ta bir çözüm süreci, bir barış süreci, bir kalıcı istikrar süreci bu bölgenin tamamında kalıcı barış ve kalıcı istikrar için son derece önemli.” dedi.

“Resmi müzakere süreci başlaması gibi bir kararın çıkması mümkün görünmüyor. Elbette arzumuz öyle bir karar olurdu.” diyen Erhürman, içinden geçilmekte olan karmaşık bir dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve üç garantör ülkenin yer alacağı bir toplantının “önemsiz” olacağını söylemenin ise doğru olmadığını kaydetti.

Diyaloğun her şekilde iyi olduğuna inandıklarını belirten Erhürman, toplantıda yeniden diyalog kurulacak olmasının da başlı başına önem arz ettiğini söyledi.