Dünya Atletizm Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihlerinde Tokyo’da düzenlenecek. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan yıl içerisinde elde ettiği derecelerle bu önemli organizasyona katılmaya hak kazandı. Şampiyona ayrıca Buse’nin ilk Dünya Atletizm Şampiyonası deneyimi olacak.

KATILIM HAKKI ELDE ETTİ

Dünya Atletizm Şampiyonası’na katılacak olan atletlerin belirlendiği süreç 25 Ağustos 2024 – 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Süreç içerisinde baraj geçen veya dünya sıralamasında kota içerisinde yer alan isimler bu önemli organizasyona katılmaya hak kazandı.

Temsilcimiz Buse Savaşkan sakatlıklardan yana sıkıntılar yaşasa da yıl içerisinde elde ettiği derecelerle şampiyonaya katılım hakkı kazandı. Başta geçtiğimi yıl Paris’te düzenlenen olimpiyat oyunlarında finalde yarışması, ayrıca bu yıl Polonya’da katıldığı Opolski Festival yarışmasında 1.93 ile kişisel en iyi derecesini elde etmesi, Buse Savaşkan’a sıralamada önemli puanlar kazandırdı.

Buse, 36 atletin yer alacağı Dünya Atletizm Şampiyonası yüksek atlama branşına Dünya sıralamasında 23’üncü basamakta yer alarak katılım hakkı elde etti.

İZMİR’DE YARIŞACAK

Buse, Dünya Şampiyonası öncesinde Kulüpler Süper Lig final kademesinde piste çıkacak. Temsilcimiz İzmir’de başlayan finalde kulübü ENKA adına 3 Eylül Çarşamba günü saat 18.40’ta başlayacak yüksek atlama yarışmasında yarışacak. Bu yarışmanın ardından Buse, Tokyo için hazırlıklarına devam edecek.