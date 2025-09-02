Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ile Kuzey Mesarya Bölge Sorumlusu Recep Güler’i kabul etti.

Aytaç Karavezirler, futbol kulüplerine destek veren belediye başkanlarına teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de spora yaptığı katkıların büyük olduğunu söyledi. Aytaç Karavezirler, Ali Karavezirler’e futbol kulüplerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ali Karavezirler de futbol camiasının içinden gelen biri olduğunu ifade ederek spora olan desteğin her zaman süreceğini söyledi.