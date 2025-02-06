KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan’ın 2025 yılındaki yoğun yarışma temposu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma ve Pazar günleri Fransa’da iki yarışmaya katılan Buse bugün İtalya’da yılın üçüncü yarışında derece arayacak.

Elit atlet geçtiğimiz hafta Fransa’da düzenlenen Meeting Miramas Metropole yarışında 1.85 ve Meeting de L’eure yarışında 1.83’lük dereceleriyle üçüncü olma başarısı göstermişti.

Buse yarın İtalya’nın Udine şehrinde World Athletics Indoor Tour Bronze 2025 kapsamında olan Udin Jump Development yarışına katılacak. Yarışma Kıbrıs saati 18.45’te başlayacak. Geçtiğimiz yıl aynı yarışa katılan Buse, elde ettiği 1.85’lik derecesi ile ikinci olmuştu.