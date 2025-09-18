KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Tokyo’da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası’nın altıncı gününde piste çıktı. Türkiye Milli Takımı adına yarışan temsilcimiz, yüksek atlama branşı eleme serisinde 1.83’lük yüksekliği üç hakkında geçemeyerek final şansını yitirdi. Geçtiğimiz yıl Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda final yarışan, bu yıl da Tokyo’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda tecrübe kazanan Buse, bu iki büyük organizasyonda yer alarak gururlandırdı.