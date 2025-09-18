Hentbol’da yeni sezon dün akşam oynanan U16 karşılaşması ile start aldı. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Şahlan – Esentepe kadınlar mücadelesi ile başlayan U16 ligi, bu akşam oynanan, UKÜ – Ozanköy karşılaşması ile devam etti. Bu akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanan UKÜ – Ozanköy karşılaşması, 18-12 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanırken, dün akşam oynanan Şahlan – Esentepe karşılaşmasında gülen taraf, 32-18’lik skorla Esentepe oldu.