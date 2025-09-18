Tolga Kınacı Plaj Hentbol Şampiyonası tamamlandı
Tolga Kınacı Plaj Hentbol Şampiyonası tamamlandı
İçeriği Görüntüle

Hentbol’da yeni sezon dün akşam oynanan U16 karşılaşması ile start aldı. Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Şahlan – Esentepe kadınlar mücadelesi ile başlayan U16 ligi, bu akşam oynanan, UKÜ – Ozanköy karşılaşması ile devam etti. Bu akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanan UKÜ – Ozanköy karşılaşması, 18-12 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanırken, dün akşam oynanan Şahlan – Esentepe karşılaşmasında gülen taraf, 32-18’lik skorla Esentepe oldu.