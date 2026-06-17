Girne–Tatlısu Anayolu’nda 2024 yılında meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Cemre Yönet’in yaşamını yitirdiği ölümlü kazaya ilişkin davada, alkollü ve asli kusurlu bulunan araç sürücüsü Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

KKTC Trafik Kazaları Mağdurları’nın paylaşımında, Cemre Yönet’in ölümüne neden olduğu belirtilen alkollü sürücüye verilen ceza eleştirilerek yargı sürecinin işleyişine ilişkin sorular yöneltildi.

Açıklamada, 23 ay süren ve 14 duruşmadan oluşan davanın sık sık ertelendiği belirtilirken, savcılığın delillerin ortaya konulması sürecinde yeterli çabayı göstermediği de iddia edildi.

Kamera görüntüleri, bilirkişi raporları ve alkol tespit raporları gibi somut delillerin de bulunduğu vurgulanan paylaşımda, tüm bu unsurlara rağmen yargılamanın uzun sürmesinin aileye acıyı yeniden yaşattığı ifade edildi. Açıklamada, “Cemre’ye bu ülkenin adalet borcu var” denilerek, davanın şu anda İstinaf Mahkemesi’nde olduğu hatırlatıldı. Geç de olsa adaletin yerini bulacağına inandığını belirten aile yakınları, Cemre için adalet sağlanmasını beklediklerini kaydetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Girne–Tatlısu Anayolu’nda 2024 yılı Şubat ayında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Cemre Yönet hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin görülen davada Girne Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıklamış, kazaya neden olan araç sürücüsünü “tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme neden olma, alkollü araç kullanma, ana yoldaki araçlara öncelik vermeme ve yolun solunu tutmama” suçlarından mahkum etmişti. Kararda, sanığın kaza sırasında 124 miligram alkollü olduğunun tespit edildiği, kavşakta ana yoldaki araçlara öncelik vermeden ve yeterince durmadan yola çıktığı belirtilmiş, bu ihmalin, Cemre Yönet’in kullandığı motosikletin önünü kapattığı ve kazaya doğrudan neden olduğu ifade edilmişti.

Mahkeme ayrıca, kazada asli kusurun büyük oranda sanık sürücüde olduğuna hükmedilmişti. Kararda, olay anında görüş mesafesinin açık olduğu ve sanığın dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği de vurgulanmış, öte yandan sanığın sabıkasız olması, 19 yaşında bulunması, pişmanlık beyanı, maktulün ailesinden özür dilemesi, yaşadığı ruhsal sıkıntılar ve eğitim hayatının etkilenme ihtimali de hafifletici unsurlar olarak değerlendirilmişti. Sürücü, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, söz konusu karara sonrası, Yönet’in acılı annesi mahkeme avlusunda isyan etmişti..