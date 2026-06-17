Basın sektörüne uzun yılar emek veren, Gıynık Gazetesi sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Solunum güçlüğü nedeniyle bir haftadır Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ve entübe edilen Bilbay Eminoğlu’nun kalbi önceki gece yarısı saat 00.15 sıralarında durdu.

Doktorların çabası, Eminoğlu’nu hayata döndürmeye yetmedi. Bilbay Eminoğlu, 49 yaşındaydı.

Eminoğlu, bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek.

Eminoğlu’nun cenazesi, İsmail Safa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.