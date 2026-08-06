Ozanköy’de düzenlenen operasyonda akvaryum içinde yavru timsah ve mermilerle yakalanan isminin baş harfleri S.K., hakkında soruşturma tamamlandı.

Ülkeye turist vizesi ile giriş yaptıktan sonra, kaçağa düşen zanlının kısa bir süre önce aftan yararlanmak için başvuru yaptığı ancak hiçbir işlem başlatmadığı öğrenildi.

Kaldığı villada gerçekleşen aramada, adına düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportu, kimlik ve sürüş ehliyeti ele geçirilen S.K., teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, evde bulunan yavru timsahın Taşkent Doğa Parkı’na teslim edildiğini, canlı mermiler ve silah bakım çantasının da Polis Genel Müdürlüğü balistik parmak izine teslim edildiğini söyledi.

S.K.’’nin ülkede ikamet izinsiz olduğunu ifade eden polis, davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının statüsünü de dikkate alarak 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.