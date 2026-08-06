kadını takip edip saldırdı
Mahkemede olguları aktaran Polis, zanlının mağduru tesadüfen bulmadığını, takip ederek markete geleceğini bildiğini açıkladı. Türkiye’de geçmişte birliktelik yaşadığı ve kendisinden ayrılan Z.A.’yı hedef alan zanlı, tasarrufundaki sivri uçlu bıçakla kadını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Zanlının olay sonrası aynı bıçakla kendisini yaraladığı ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek mahkemeye getirildiği belirtildi.
hayati tehlikesi sürüyor
Baş, boyun, göğüs ve karın bölgelerinden aldığı darbeler nedeniyle iç organlarında ağır hasar oluşan Z.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve henüz ifadesinin alınamadığı kaydedildi. Polis, mağdurun hayatını kaybetmesi durumunda suçun kasten öldürmeye dönüşebileceğini vurguladı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ile suç aleti bıçağı emare alan Polis, soruşturmanın selameti için zanlı hakkında 1 günlük tutukluluk emri aldı.