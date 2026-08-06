Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait otoparkta, saat 01.30 sıralarında ilk belirlemelere göre yedi kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 40 yaşındaki Nizam Allanazarov aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla derhal Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan Allanazarov, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çatışmada yaralanan 37 yaşındaki R.A. ise aynı hastanedeki tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

Polis Genel Müdürlüğü, vakayı cinayet ve kanunsuz bıçak taşıma suçları kapsamında çok yönlü olarak soruşturmaya devam ediyor.