Girne’de önceki gün farklı noktalarda gerçekleşen kontrollerde, ülkede 2025 yılından bu yana kaçak yaşadığı tespit edilen dört kişi Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne CÖŞ’te görevli polis memuru Eşref Oran, zanlıların ‘İkamet izinsiz’ suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Girne’de önceki akşam dört farklı noktada gerçekleşen kontrollerde, zanlıların Temmuz 2026-Kasım 2025 tarihinden bu yana KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ülkede herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını araştırmak için süreye ihtiyaç olduğunu belirterek iki gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı S.A., ülkesine dönmeyi talep ederken, R.M., aftan yararlandığını ancak evraklarının tamamlandığını, A.T., ve F.H., ise ailelerini aramak istediğini beyan etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.